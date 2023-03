Crollo del ponte, slitta la perizia Ma sono chiari i limiti dei bulloni

Anche l’ultimo termine di deposito della perizia sul crollo del ponte della darsena di Pagliari, fissato per ieri, è saltato. L’adempimento, nel quadro dell’incidente probatorio, slitta al 3 aprile. I tecnici Massimo Losa e Renzo Valentini, incaricati dal gip Fabrizio Garofalo di chiarire le ragioni del collasso avvenuto la mattina del 12 maggio 2021, per fortuna senza vittime nè feriti, già avrebbero dovuto consegnare la loro relazione il 20 gennaio, ma all’epoca avevano chiesto tempo... fino a ieri. Ora la nuova richiesta di proroga del deposito della relazione; dovrebbe essere compatibile con la convocazione delle parti - 35 indagati, Autorità portuale in qualità di parte offesa - per la discussione fissata al l 13 aprile.

Tra gli indagati ci sono, ricordiamo, gli ultimi cinque presidenti dell’Autorità portuale della Spezia, progettisti, ingegneri, il vertice del consorzio che gestisce l’infrastruttura, manovratori e amministratori della società di manutenzione.

Sono cresciuti in progress per effetto dello scaricabile dei primi indagati che ha indotto il procuratore della Repubblica Antonio Patrono ad allargare lo spettro a garanzia del diritto di difesa a fronte delle irrepetibilità degli atti: le verifiche al ponte, rimosso il 21 novembre. Già chiara una circostanza: fra le cause del crollo c’è il cedimento occulto di otto dei 32 bulloni (16 per parte) che assemblavano le due cerniere (su cui ruotava l’impalcato) alle flange metalliche ancorate al basamento.