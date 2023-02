Croce verde, confermato Rossi

Dinamismo, coraggio, sacrificio e professionalità. Sono le virtù che contraddistinguono i volontari della Pa Croce verde di Pignone che operano in un piccolo borgo ma agiscono in un raggio di decine di chilometri dall’entroterra della Val di Vara ai versanti delle Cinque Terre. L’altro ieri il consiglio direttivo e i quasi 50 soci hanno votato per eleggere le nuove cariche. Rieletto all’unanimità presidente Raffaele Rossi, tra l’altro vicesindaco pignonese, seguito da Enrico Bella figura storica della sezione (responsabile delle relazioni col 118), L’altro storico milite Silvio Bordigoni (cassiere), la vicepresidente Sandra Colombo, Giovanni Rossi responsabile dei servizi, Michele Bella e Adelmo Barilari delegati ai mezzi, Luca Usala nominato segretario. E poi Giovanni Andreani, Danilo Calzetta, Gianni Raggi, Mirko Guetti, Paolo Cariola, Giacomo Agnetti, Marco Antonio Andreani, Marco Barilari e Sonia Bella.

Euro Sassarini