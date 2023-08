Croce Rossa e Contship insieme per tutelare la sicurezza dei lavoratori portuali

L’obiettivo è combattere insieme il grande caldo e tutti i problemi che può portarsi dietro in ambito lavorativo. E’ stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra la Croce rossa della Spezia e Contship per far fronte alle elevate temperature del periodo estivo e tutelare la sicurezza degli operatori portuali. L’accordo, tra il presidente della Cri spezzina Luigi De Angelis e l’amministratore delegato di Contship Italia Matthieu Gasselin, prevede la presenza di un medico della Croce rossa e di un’ambulanza dell’associazione nell’infermeria del porto, pronti a intervenire in caso di necessità per l’incolumità dei lavoratori. Il servizio è sperimentale e si sta svolgendo in questo mese di agosto.

"Le ondate di calore possono avere un impatto significativo anche su persone sane, specialmente se esposte a elevate temperature per più ore durante la giornata – commenta il presidente della Croce Rossa di Spezia De Angelis – L’accordo renderà possibile, nelle ore più calde della giornata, un intervento tempestivo del personale della Croce rossa in caso di necessità, a tutela degli operatori che lavorano in porto". Aggiunge poi Gasselin: "Abbiamo deciso di attivare questo presidio integrativo in aggiunta alle linee guida condivise con tutti lavoratori. La tutela della sicurezza e salute delle nostre persone, per noi è una priorità che ci vede impegnati in iniziative specifiche, oltre che a diffondere una cultura della sicurezza come parte essenziale delle nostre attività".