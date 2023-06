Croce Gialla, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale insieme a Migliarina per una giornata di educazione

Proseguono oggi a Migliarina le attività in piazza Enzo Fregosi, organizzate dalla Pubblica Assistenza Croce Gialla con la collaborazione di associazione nazionale Vigili del Fuoco, Polizia stradale e Crescere Insieme Aps. Una sinergia fra associazioni che ha dato vita a un importante evento di carattere sociale ed educativo. Quest’anno la Croce Gialla propone per la seconda volta, dopo il successo ottenuto alla fiera di San Giuseppe, "Guida X Bene". Dalle 17 alle 22, saranno presenti all’iniziativa l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco La Spezia con l’iniziativa ‘Pompieropoli’, percorso ludico didattico rivolto ai bambini da 4 a 12 anni, strutturato in una sequenza di attività ’pompieristiche’. Un modo per educare i più piccoli che, giocando a fare i Vigili del Fuoco, scoprono i valori della sicurezza e del rispetto dell’ambiente. Sempre nell’ambito della giornata la sezione spezzina della Polizia stradale darà il suo prezioso contributo sui comportamenti e le regole del ’buona strada’ e l’associazione Crescere Insieme APS di promozione sociale, proporrà laboratori educativi e creativi per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 13 anni. L’evento in programma oggi a Migliarina è svolto a titolo gratuito, patrocinato dal Comune della Spezia e da associazione nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas).