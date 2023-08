Cristicchi e il suo viaggio interiore "Dalla selva oscura fino al Paradiso"

"La situazione che stiamo vivendo, ha mandato in frantumi tutte le certezze che avevamo, e ci troviamo in una dimensione paragonabile all’attraversata del deserto. Perché sappiamo che tutto ciò che è rimasto dietro non ha più validità, e quindi ci muoviamo in una dimensione sconosciuta. In questa selva oscura io credo che alla fine riprenderà il sopravvento quello che è già codificato in noi, quella unione fra noi e il Tutto".

‘Paradiso - Dalle tenebre alla luce’, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri è lo spettacolo – in programma stasera, alle 21.30 in piazza Europa – , di cui Simone Cristicchi è regista, attore e autore delle canzoni (nonché co-autore del testo insieme a Manfredi Rutelli e delle musiche con Valter Sivilotti), un viaggio poetico e originale nel poema dantesco. In ogni uomo abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. "Il compito dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercando dentro all’Inferno, che molto spesso è da lui edificato, barlumi di Paradiso – proseguono gli autori – : nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura".

A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta il racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. "La parola, nella sua nudità e potenza, è al centro dell’intero spettacolo, e affronta tutte le declinazioni possibili – conclude Cristicchi – : parola recitata, parola narrata, parola cantata. Con il coautore Rutelli, ho cercato di sviscerare il concetto di ‘paradiso’ in tutte sue sfaccettature". I biglietti sono in vendita, oltre che sul circuito online Vivaticket, anche al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), dalle 8.30 alle 12.30, stasera anche in piazza Europa a partire dalle 19 fino a inizio spettacolo. Info allo 0187727521 o inviando una mail a [email protected]

Marco Magi