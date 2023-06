Crisi climatica e il problema della disuguaglianza Dibattito con Tartarini al Circolo della vela Erix

Il Circolo della vela Erix di Lerici ospiterà, domani alle 18, Angelo Tartabini, che tratterà di ‘Ecocidio – Per risolvere la crisi climatica occorre affrontare il problema della disuguaglianza’. Già professore ordinario di psicologia generale all’Università di Parma, Tartabini ha all’attivo attività di ricerca in Giappone, Olanda, Stati Uniti, Sudafrica, Canada Toronto) e Inghilterra. E’ Inoltre autore di oltre cento pubblicazioni e di tredici volumi. Dopo il saluto del presidente dell’Erix Carlo Stefanini, ad introdurre l’evento – in collaborazione con l’associazione culturale Mediterraneo, Anpi e Lerse – lo scrittore Beppe Mecconi, del Circolo Pertini.