Cri, appello ai volontari: "La vita è responsabilità"

Tutto è nato alla fine degli anni Ottanta, quando in una mattina spezzina i soccorsi impiegarono diverso tempo prima di intervenire sull’incidente al quale Tiziano Tiezzi aveva assistito. In quel momento ha deciso di diventare un volontario: dal 1989 è nella Croce rossa italiana e da tempo referente della sezione di Santo Stefano Magra. "Quel giorno – ricorda Tiezzi – ho capito l’importanza di aiutare gli altri e così mi sono messo a disposizione dell’associazione e ogni giorno sono presente in sede". Inizialmente la base della Cri era sulla bretella autostradale di Santo Stefano Magra ma poi è stata trasferita al polo provinciale della Protezione civile.

"Stiamo aspettando un’altra sede – continua – perché gli spazi sono ristretti. Ma soprattutto sarebbero necessarie forze nuove perché ormai siamo in troppi con i capelli bianchi. Qualche giovane si presenta e poi si ritira, temendo le tante responsabilità. Ma se pensassi a quante ne ho ogni volta che salgo su un mezzo per intervenire in soccorso smetterei immediatamente. La responsabilità fa parte della vita e ognuno deve averne appena alzato dal letto al mattino". Tra i compiti della Croce Rossa Italiana presieduta a livello provinciale da Luigi De Angelis non c’è soltanto il primo intervento ma anche una serie di servizi sociali. "Raccogliamo da anni in accordo con il Comune di Santo Stefano Magra e il supermercato Conad – continua Tiezzi – scorte alimentari nel progetto ’Spreco zero’. Ogni giorni ci vengono consegnati i prodotti ormai in scadenza ma comunque commestibili che vengono consegnati alle famiglie indicate dai servizi sociali. Oppure collaboriamo con l’associazione ’Fame zero’ sempre nella distribuzione di pacchi alimentari. Quindi chi volesse dare una mano può scegliere come adoperarsi, anche accompagnando i disabili a scuola oppure può seguire i dializzati e non soltanto impegnandosi sulle autoambulanze".

Massimo Merluzzi