Crescono i reati contro il patrimonio. Numerose le frodi per il superbonus

Furti, rapine, frodi per il superbonus sono i reati cresciuti in Liguria secondo quanto emerso dalla relazione del procuratore generale Mario Pinelli nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario ieri a Genova. "I reati contro il patrimonio continuano a mantenersi su livelli assai elevati. Crescono nel distretto sia le rapine che le estorsioni, passate rispettivamente da 932 a 1.209 e da 368 a 532. Si palesano in Liguria numerose condotte illecite come le frodi sui crediti di imposta come il superbonus o i finanziamenti ottenuti indebitamente durante la pandemia". Leggermente in aumento i casi si stalking passati dai 673 dell’anno passato a 722, i maltrattamenti in famiglia si attestano a 960. Lievitati anche i reati in materia di stupefacenti passati da 1987 a 2124. I casi di omicidio volontario sono in leggera decrescita, 21 nel periodo precedente a fronte degli attuali 16. Sostanzialmente invariate le morti sul lavoro che sono state 12. I furti continuano a essere i reati più numerosi. Sono stati iscritti 19.818 procedimenti per furto semplice e 3.752 per furti in abitazione o con strappo. La maggior parte dei fascicoli sono contro ignoti. Da un lato diminuiscono i reati commessi dai minori di 14 anni, ma dall’altro "preoccupante è la lievitazione di procedimenti a carico di minorenni di età superiore ai 14 anni che registra 1.844 iscrizioni contro le precedenti 1.665. Una chiave di lettura è "la sensibile lievitazione dell’immigrazione irregolare".

Pinelli si è poi soffermato sulle denunce delle donne: "È di primaria importanza che non segua mai una sottovalutazione da parte di forze di polizia e magistratura come purtroppo a volte è capitato. Non certo per incapacità o malafede, piuttosto perché determinate condotte non sono apparse gravemente offensive o magari perché si sia ritenuto di scorgere tra le pieghe della vicenda elementi accreditanti l’idea che la stessa donna fosse, in certo senso, consenziente ad accettare determinati atteggiamenti dal partner. Un retaggio culturale da accantonarsi definitivamente".

Il procuratore ha poi annunciato che i reati contro la pubblica amministrazione presentano "una sensibile crescita di iscrizioni" in Liguria. "Le fattispecie di reato piu’ ricorrenti continuano a essere quelle dell’abuso di ufficio passate da 163 a 189 iscrizioni e dell’omissione di atti d’ufficio da 113 a 139". Per quanto riguarda l’abuso d’ufficio, la sua abrogazione "eliminerebbe un importante reato-spia rispetto a fenomeni delinquenziali più gravi e impedirebbe il doveroso controllo di legittimità da parte del giudice penale rispetto all’azione discrezionale della pubblica amministrazione, eliminando indispensabili garanzie e tutele contro atti arbitrari commessi con abuso di potere".

Massimo Benedetti