Crescono i contratti di assunzione Dati annuali superiori pure al 2019

Aumentano le assunzioni in Liguria. I dati dell’annuale ‘Nota di sintesi sull’andamento andamento del mercato del lavoro in Liguria’ sulla base delle comunicazioni obbligatorie elaborato dall’Osservatorio del mercato del lavoro di Alfa sorridono all’occupazione: nel 2022 i contratti di assunzione di lavoratori dipendenti in Liguria sono stati 339.822, per un totale di 190.805 domiciliati in Liguria. Le persone che hanno avuto una comunicazione di inizio lavoro sono cresciute non solo rispetto al 2021 (+8,7%, pari a 15.253 unità) ma anche rispetto al 2019, l’anno precedente all’inizio della pandemia (+7,8% pari a 13.796 unità). Nell’anno appena trascorso, inoltre, rispetto al 2021, l’aumento più rilevante è stato quello dei contratti di apprendistato (+12,7%, aumento di 1.336 unità), ma è stato ottimo anche il dato relativo al tempo indeterminato (+12%, aumento di 3.889 unità) che ha superato il tempo determinato (+9,3%, con un aumento di 7.966 unità). "Un’altra importante conferma del funzionamento delle nostre politiche – dichiara il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti –. I dati molto positivi del 2022, riferiti non solo al 2021 ma anche all’epoca pre-Covid, ci dicono che il mercato del lavoro in Liguria sta crescendo per quantità e qualità dell’occupazione. Ora il nostro obiettivo è di continuare anche per il 2023 sulla strada tracciata in questi anni di riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro".

Da segnalare anche che nel 2022 le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato sono state 17.787, in crescita del 52,4% rispetto al 2021 e del 5,1% rispetto al 2019. Relativamente al genere e all’età, gli avviati al lavoro nel 2022 rispetto al 2021 sono cresciuti del 9,1% tra le donne (+7.743 unità) e dell’8,3% tra gli uomini (+7.510 unità).