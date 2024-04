Cresce lo Sportello Infolavoro. Lerici aderisce al progetto Timer

Cresce lo Sportello Infolavoro di Lerici. Il Comune ha aderito al progetto Timer, ’Tempo di impresa mettiamoci in rete’, vincitore del bando “Giovani e Impresa“ di Anci, con capofila il Comune della Spezia. Ieri in municipio la presentazione delle nuove potenzialità dello sportello, inaugurato nel luglio 2023, dove è possibile trovare indicazioni sulla formazione con attenzione all’orientamento e alla scelta della scuola superiore, l’Università, i corsi professionalizzanti, i corsi per l’acquisizione di competenze trasversali, i soggiorni di studio e vacanza in Italia e all’estero; ma anche informazioni sul volontariato ed il servizio civile, nonché informazioni su cultura, spettacolo e sport. "Il nostro sportello, grazie a questo progetto Timer, sarà potenziato per diventare un hub di accesso alle informazioni ed opportunità a favore della creazione d’impresa – spiega Alessandra Di Sibio, assessore ai servizi sociali del Comune di Lerici – e vi saranno avviate attività per fornire informazioni, metodologie e punti di accesso fisico e virtuali comuni sulla creazione di impresa alla popolazione giovanile del territorio; per introdurre moduli orientativi, seminari, workshop ed eventi specifici nelle scuole, nei poli formativi e nei centri di aggregazione per promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale presso i giovani e per estendere le metodologie di lavoro ’call for ideas’ già utilizzate dal partenariato ampliando la platea dei giovani interessati allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali nei settori chiave dell’economia. La nostra amministrazione aderendo al progetto Timer, grazie anche alle competenze dei partner coinvolti, rafforzerà la già esistente Rete per il Lavoro".

Uno dei servizi più richiesti sino ad oggi allo Sportello Infolavoro di Lerici è il supporto nella stesura del curriculum vitae e la ricerca e pubblicazione di annunci di offerte di lavoro e di progetti per l’inserimento lavorativo. "Fare rete non è scontato. La mancanza di una concreta collaborazione tra enti che si dedicano al lavoro ed alla formazione ha portato ad un uso poco proficuo di finanziamenti e disposizioni regionali o nazionali. Oggi con questo progetto avremo un portale unico raggiungibile al sito infolavorospezia.it dove convergeranno attività formative, annunci di lavoro, bandi, opportunità e tutto quanto legato a queste tematiche, e condiviso da tutti i Comuni in rete perché passi l’importantissimo messaggio che il lavoro è l’unico ascensore sociale possibile” commenta Patrizia Saccone, assessore al lavoro del Comune della Spezia.

mat.mar.