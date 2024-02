Cresce la produzione di Sciacchetrà

Aumenta la produzione di Sciacchetrà alle Cinque Terre. A certificarlo, gli ultimi controlli dei carabinieri forestali del Parco Cinque terre, al termine del consueto controllo annuale sul rispetto dei disciplinari di produzione. I militari hanno verificato che le uve utilizzate, – rigorosamente della varietà Bosco, Albarola e Vermentino – sono state effettivamente prodotte nel territorio del Parco nazionale, e che la vinificazione è stata effettuata in loco nel rispetto delle norme. Nell’ultimo anno in nessuna delle aziende vitivinicole produttrici delle Dop (21 hanno vinificato il Doc e 16 selezionato le uve per lo Sciacchetrà), sono state riscontrate irregolarità; nel 2023 il quantitativo di uve messe ad appassire per produrre lo Sciacchetrà (32.642 chili) è stato di poco superiore a quello dello scorso anno (31.578 chili); il quantitativo di vino bianco prodotto Doc Cinque Terre (264.595 litri) è stato di circa il 37% in più dell’anno precedente, quando la produzione si era fermata a 208.124 litri. Trentatrè complessivamente i controlli, ove sono state riscontrate solo piccole lievi irregolarità formali di carattere amministrativo, già sanate dalle aziende.