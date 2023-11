"Cresce il Numero di Liguri Infettati da Virus Influenzale e Sars-Cov2"

Cresce in modo significativo il numero dei liguri infettati da virus influenzale e Sars-Cov2. Nell’ultima settimana la media giornaliera dei pazienti positivi entrati negli ospedali del territorio è arrivata a quota 35 e attualmente abbiamo 220 personi ricoverati in media intensità e 9 in terapia intensiva. "Covid e influenza stanno circolando – mette in guardia l’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola – mentre i numeri dei vaccini somministrati ci dicono che le adesioni sono inferiori alle attese. La situazione degli ospedali è ancora sotto controllo, ma soprattutto anziani e fragili devono mettersi in sicurezza. C’è ancora tempo per farlo. Abbiamo chiesto alle Asl di potenziare le agende, ma, soprattutto nelle farmacie, le disponibilità ci sono ed è quindi fondamentale dare una spinta finale alle campagne vaccinali". Le prenotazioni si possono effettuare sul portale Prenotovaccino, agli sportelli Cup, in farmacia o utilizzando il numero verde 800 938 818.