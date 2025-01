Cozzani ristoratore?: "Il locale è di amici"

Il paese è piccolo e le voci girano a tempo di record. Quando poi gli interessati sono personaggi noti oppure molto noti come nel caso di Matteo Cozzani il condimento della storia assume un sapore molto pepato. A Portovenere in queste ore il protagonista delle voci, non confermate dal diretto interessato, è l’ex sindaco del borgo marinaro finito lo scorso maggio al centro dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Il suo nome è adesso legato a una nuova avventura imprenditoriale nel campo della ristorazione. E’ bastata una fotografia pubblicata da Cozzani sulla sua pagina social per alimentare fantasie. L’ex primo cittadino infatti ha “postato“ un’immagine dell’ingresso del celebre ristorante Iseo, una vera istituzione di Portovenere, dando appuntamento ai buongustai. Indicando quindi la giornata di apertura e il numero di telefono per le prenotazioni. Per molti, non soltanto in paese, è scattato immediato l’abbinamento tra la foto e l’idea di un suo impegno più o meno diretto nell’attività imprenditoriale. Il diretto interessato però ha smentito seccamente un suo diretto coinvolgimento nell’attività.

"Il locale è di proprietà di alcuni amici – ha spiegato sull’argomento Matteo Cozzani – e la mia è stata soltanto una forma di saluto alla riapertura dopo un periodo di chiusura. Nessun coinvolgimento personale ma soltanto una semplice informazione pubblicata sulla mia pagina social per informare sulla ripartenza dell’attività".

Massimo Merluzzi