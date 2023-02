Covid, isolata per la prima volta in Liguria la variante Kraken

Cronaca

Musica, sbandieratori e mascherine in centro Il Carnevale spezzino è da ’tutto esaurito’

Circa settemila le persone scese in piazza nella giornata di ieri per festeggiare l’appuntamento tra coriandoli e stelle filanti. Come da tradizione non è mancato neppure la premiazione dei costumi più belli. Tanti i genitori e i figli vestiti per l’occasione