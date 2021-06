Genova, 20 giugno 2021 – Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità all'attacco di un 'dogma' della pandemia. “È arrivato il momento di togliere le mascherine all’aperto – dichiara - . L’Italia deve prendere esempio dal resto d’Europa che sta già cercando di tornare lentamente alla normalità. Le temperature calde ma soprattutto i numeri dei contagi da Coronavirus ci portano verso questa decisione di buon senso e credo che anche il nostro Paese debba adeguarsi almeno nei luoghi all’aperto, dove ci sono meno possibilità di contagio”.

I numeri in Liguria si confermano sempre in discesa visto che sono solo 18 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (dopo 2.153 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapidi) e i nuovi contagi sono stati 8 a Genova in Asl3 e 1 nel Tigullio in Asl4, 5 a Savona, 3 a La Spezia e 1 a Imperia. Gli ospedalizzati sono calati di un’altra unità, arrivando a 42 persone ricoverate, mentre si è registrato un decesso.

“Sul fronte dell’incidenza – ha detto ancora Toti -, la Liguria è a 7 casi su 100mila abitanti a settimana. La provincia di Savona si attesta a 11 casi, Spezia 5, Imperia 2 e la Città metropolitana di Genova 7. Un segnale incoraggiante per la ripartenza della Liguria”. Sul fronte delle vaccinazioni ad oggi sono state effettuate 790.361 dosi (prima dose, 52,35 % delle popolazione) e 416.247 (seconda dose, 27,57 % della popolazione), sopra la media nazionale del 0,65% per la prima dose e 1,77% della seconda. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.894 vaccini a mRna (Comirnaty e Moderna) e appena due somministrazioni di vaccini a vettore virale (AstraZeneca o Johnson).