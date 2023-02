Covid Liguria, ricoveri ancora in calo

La Spezia, 10 febbraio 2023 – Il bollettino Covid della Liguria aggiornato al 10 febbraio fa segnare un ulteriore calo dei ricoveri: ad oggi sono 113 in totale, contando tutti coloro che (e sono circa l’80%) sono positivi ma non si trovano in ospedale per motivi direttamente legati al Covid. Il dato di oggi fa segnare -9 ricoveri rispetto a ieri; le terapie intensive sono due, una in meno di ieri.

Il bollettino Alisa segna 65 nuovi positivi (Imperia 17, Savona 9, Genova 28, La Spezia 11) anche se al conteggio ufficiale ovviamente mancano tutti i tamponi fai-da-te che sfuggono alle Asl.

Sul fronte dei decessi bisogna registrare due morti che risalgono ad alcuni giorni fa ma che non erano ancora stati messi nel triste bilancio: un uomo di 91 anni deceduto lunedì scorso all’ospedale di Savona e una 87enne morta il 31 gennaio a Villa Scassi.

Le guarigioni certificate nelle ultime 24 ore sono state 101.