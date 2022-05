Covid Liguria, i dati del 12 maggio: 987 nuovi positivi. Nessun decesso

La Spezia, 12 maggio 2022 - I nuovi casi registrati sono 987 su 7335 tamponi processati (2111 molecolari e 5224 test antigenici). Non ci sono stati decessi nelle ultime ventiquattro ore. I positivi totali sono 13587, 163 in meno rispetto a ieri. Sono diminuiti anche gli ospedalizzati. Il tasso di positività è del 13,45%.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 431 nell'area di Genova, 173 nello Spezzino, 146 nel savonese, 137 nell'imperiese, 96 nella zona del Tigullio, 4 i positivi non residenti in regione. I guariti sono 1150, in isolamento domiciliare ci sono 12878 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 951 vaccini.