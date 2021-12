La Spezia, 9 dicembre 2021 - Sono 271 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore e resi noti nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre. La regione vive una fase molto delicata. La pressione sugli ospedali si fa sentire e il tasso di occupazione che porta alla zona gialla si trova ai limiti. Lo stesso presidente Toti ha paventato un possibile ingresso in zona gialla. Per la prossima settimana comunque la Liguria resterà in zona bianca, come afferma lo stesso Toti.

Impennata dei ricoveri

Quello che preoccupa è l'impennata dei ricoveri: 37 persone sono entrate in ospedale nelle ultime 24 ore, cosa che porta il totale dei ricoveri a 259, dei quali 28 sono interapia intensiva. Di questi 28, spiega la Regione, 24 sono persone non vaccinate. Sette i bambini ricoverati nelle ultime 24 ore, tutti al Gaslini di Genova.

Tasso di positività

La Liguria ha un tasso di positività che balza al 5,3% (dopo 2.458 tamponi molecolari e 2.657 test antigenici rapidi processati nelle ultime 24 ore).

La mappa del contagio

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Imperia 367 (era 233 la scorsa settimana), Savona 244 (da 150), Genova 182 (da 150) e La Spezia 174 (da 145).

Vaccini

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,5% (media Italia 77,3%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media Italia 2,8%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 46,3% (media Italia 46,8%).

Toti: "Ma il Natale sarà più sereno"

«Il virus è tornato a correre ma grazie alla campagna vaccinale, che va avanti senza sosta, il numero dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali e nelle terapie intensive non è minimamente paragonabile a quello di un anno fa - ha detto il presidente della Liguria Toti -. Grazie ai liguri che stanno dimostrando grande responsabilità vaccinandosi, anche con le prime dosi che sono tornate a crescere. Andiamo incontro a un Natale più sereno dello scorso anno ma non abbassiamo la guardia».