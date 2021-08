La Spezia, 2 agosto 2021 - Sono 40 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 1.379 tamponi molecolari e 782 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid. Aumenta di uno il numero degli ospedalizzati, in totale 44, con 12 pazienti in terapia intensiva (3 in più).

I vaccini somministrati sono il 94%, cioè 1.735.126 dosi su 1.852.180 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati due decessi e il bilancio delle vittime sale a 4.365 da inizio emergenza.

Dei nuovi contagiati 31 sono in provincia di Genova, 7 nello Spezzino, 1 nell'Imperiese e nel Savonese. Gli attualmente positivi sono 2.606 in Liguria (8 in più) con 30 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 1.367 persone (37 in più). In sorveglianza attiva 1.319 soggetti.

"Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino. Grazie a questo il lieve aumento dei positivi al Covid-19 registrato anche oggi non sta determinando alcun impatto significativo sulle ospedalizzazioni". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all'andamento della pandemia sul territorio "Per evitare le conseguenze, anche gravissime, del contagio da Covid-19 - sottolinea Toti - l'unica arma efficace e' la vaccinazione. Per questo stiamo accelerando il più possibile con la campagna vaccinale come dimostrano i dati. L'appello è rivolto soprattutto ai 50enni che non si sono ancora vaccinati e che, come ha evidenziato anche oggi il professor Bassetti, sono coloro che oggi rischiano maggiormente di dover finire in ospedale, anche in terapia intensiva".

Intanto saranno aperte dalle 12 di giovedì 5 agosto le prenotazioni sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it per i turisti emiliano-romagnoli che, a fronte di un soggiorno di almeno 15 giorni, vogliano effettuare la seconda dose di vaccinazione anti covid-19 in Liguria. Allo stesso modo, i liguri in vacanza in Emilia Romagna per almeno 15 giorni potranno prenotare il richiamo attraverso il portale https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

È quanto previsto dall'accordo di reciprocità vaccinale approvato dalle due Giunte regionali e siglato dai presidenti della Liguria Giovanni Toti e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sulla base delle analoghe intese già raggiunte con il Piemonte e con la Lombardia. "L'obiettivo condiviso - spiega il presidente Toti - è garantire ai cittadini ogni opportunità per poter completare il ciclo vaccinale, agevolando il percorso e facilitando loro la vita, avvicinando il vaccino ai luoghi in cui si trovano, anche in vacanza. Si tratta di un passaggio fondamentale non solo per il rilascio della certificazione verde ma anche per poter tornare il più velocemente possibile alla normalità, garantendo la ripartenza del Paese".