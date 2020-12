La Spezia, 12 dicembre 2020 - Sono 263 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.277 tamponi molecolari e 3.177 test antigenici rapidi processati nella regione. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 859, 28 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono ancora 77 pazienti.

I morti sono 22, dal 28 novembre al'11 dicembre, tra i 64 e i 101 anni.

In isolamento domiciliare si trovano 7.610 persone, 268 in meno rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.893. Questo il bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso trasmessi da Alisa al Ministero della Sanità.

Ecco la mappa degli attualmente positivi per residenza:

Imperia = 724

Savona = 992

Genova = 4.701

La Spezia = 1.411

Fuori regione = 260

Altro o in fase di verifica = 401

Il vaccino a metà gennaio

Le prime dosi di vaccino anticovid della Pfizer saranno consegnate alle regioni nella prima quindicina di giorni del mese di gennaio. Lo riferisce il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in seguito a un confronto con il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"Stiamo organizzandoci e appena arriverà il vaccino alle Regioni saremo pronti a farlo", garantisce Toti. "Lavoreremo su tutto il personale della sanità, entro la prossima settimana presenteremo un censimento dettagliato e spero che siano davvero poche le persone che rifiuteranno di farsi vaccinare in Liguria. Faremo bene i conti da riferire al commissario Arcuri, subito dopo il vaccino sarà somministrato nelle Rsa - aggiunge Toti - Mettere già in sicurezza un milione di italiani più fragili sarà importante per prevenire il rischio di una terza ondata a febbraio".