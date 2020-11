La Spezia, 6 novembre 2020 - Cala il numero di nuovi positivi al Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore: sono 1.127 mentre il giorno precedente erano 1.208, ma con 800 tamponi eseguiti in meno (nell'ultimo giorno sono stati effettuati 5.772 test).

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati registrati 34.452 casi in totale, mentre attualmente i positivi sono 16.371, cioè 495 in più di giovedì.

Boom di guariti: ecco perché

Ci sono ben 616 guariti nell'ultimo giorno, ma bisogna spiegare il perché: in base all'ultima circolare del Ministero della Salute, infatti, in questo conteggio si considera non solo chi risulta negativo al test molecolare ma anche i pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi.

I decessi e i ricoveri

Nell'ultima giornata ci sono stati purtroppo 81 ricoveri in più; di questi due sono i ricoveri in più in terapia intensiva. In tutto i ricoverati in Liguria per il Covid sono 1.393 in ospedale (di cui 78 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare ci sono 10.299 persone, 388 in più rispetto a ieri.

Da contare purtroppo anche 16 decessi, con un totale di deceduti col coronavirus di 1.879 da inizio emergenza. Tra i morti anche un uomo di 75 anni che si è spento mercoledì all'ospedale di Sarzana. Gli altri decessi: 6 al San Martino, tre a Villa Scassi, due a Sanremo, uno che fa capo all'Asl e due al San Paolo.

La mappa dei nuovi casi

Asl1: 112 (41 contatti caso confermato, 71 attività screening)

Asl2: 163 (37 contatto caso confermato, 124 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Asl3: 671 (161 contatto caso confermato, 484 attività screening, 26 settore sociosanitario)

Asl4: 0

Asl5: 181 (56 contatto caso confermato, 125 attività screening)

Attualmente positivi per residenza

Imperia = 1.334 (+47)

Savona = 1.537 (+115)

Genova = 10.394 (+174)

La Spezia = 2.055 (+127)

Fuori regione = 321 (+7)

Altro o in fase di verifica = 730 (+25)

