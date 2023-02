Covid Liguria, i ricoveri sotto quota cento (e solo il 30% per il virus)

La Spezia, 16 febbraio 2023 – Scendono sotto quota cento i ricoveri di pazienti positivi negli ospedali della Liguria, ad oggi 93; di questi però, secondo il dato diffuso ieri dalla Regione, solamente il 28% è ricoverato direttamente per il Covid mentre il restante 72% è sì positivo, ma in ospedale per altra ragione. Nelle ultime 24 ore si registra un calo di quattro unità nei ricoveri; nelle terapie intensive ci sono ad oggi quattro pazienti, uno in meno di ieri.

La situazione Covid in Liguria

Sul fronte dei nuovi casi registrati, esclusi ovviamente tutti i tamponi fai-da-te che non vengono comunicati all’autorità sanitaria, nell’ultima giornata ci sono stati 93 nuovi casi (sette in provincia di Imperia, 11 a Savona, 54 a Genova e 11 a La Spezia). Rallentano le guarigioni, ieri 68, quindi torna a salire il numero dei positivi ma sempre ampiamente sotto controllo.

Nell’ultimo bollettino non sono riportati decessi.