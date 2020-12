La Spezia, 31 dicembre 2020 - In Liguria, a fronte di 4.153 tamponi molecolari e 4.726 test antigenici, sono stati registrati 472 nuovi casi positivi. Lo comunica Regione Liguria in base ai dati flusso inviati da Alisa al Ministero. Calano di 16 unità gli ospedalizzati: sono 759. Di questi 65 sono in terapia intensiva. Undici sono i decessi di pazienti di età variabile: il più giovane aveva 53 anni, il più anziano 90. Sette di questi decessi sono stati comunicati dall'ospedale San Paolo di Savona e risalgono al periodo 21-28 dicembre, gli altri sono avvenuti a Villa Scassi (due), Lavagna e Sestri Levante.

In isolamento domiciliare ci sono 8 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.980.

Il dettaglio dei 472 nuovi casi per residenza:

Imperia: 82

Savona: 154

Genova: 178 (di cui 118 di Asl3, 60 di Asl4)

La Spezia: 58

Attualmente positivi per residenza = 5.997

Imperia = 486

Savona = 1.140

Genova = 3.179

La Spezia = 898

Fuori regione = 133

Altro o in fase di verifica = 161

PREOCCUPA L'INDICE RT - "Il rischio covid attuale in Liguria è 'moderato', dobbiamo continuare a rispettare le regole perché un indice Rt pari a 1 negli ultimi quindici giorni, a 1.07 nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, caratterizza il nostro quadro epidemiologico". È l'invito ai cittadini del responsabile Prevenzione dell'Azienda ligure sanitaria (Alisa) Filippo Ansaldi stamani a Genova.

"L'ultimo indice Rt pubblicato dall'Istituto superiore di sanità fa riferimento a nove giorni prima della chiusura del report che per la Liguria vuol dire il 15 dicembre - spiega - Il 15 dicembre l'Iss ha definito un Rt di 1.07 in Liguria, in realtà sono una quindicina di giorni assai vicino a 1. Un Rt pari a 1 vuol dire che per ogni caso abbiamo un altro caso cinque-sei giorni dopo, quindi dobbiamo assolutamente continuare a rispettare le regole. Arrivare a un Rt superiore a 1.2, 1.3 o 1.4 vorrebbe dire mettere in serio pericolo la tenuta del sistema".

"Nell'ultimo report dell'Iss la Liguria ha un rischio moderato, il Dpcm del 3 novembre identifica solo le condizioni di rischio elevato per introdurre restrizioni aggiuntive rispetto a quelle già in essere", commenta Ansaldi l'ipotesi che la Liguria torni in zona 'gialla' dopo il 7 gennaio.