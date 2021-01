Genova, 14 gennaio 2021 - Dieci nuovi morti e 289 nuovi contagi per l'epidemia Covid in Liguria, dove aumentano ancora i positivi nel complesso (+37), ma scendono gli ospedalizzati a 743 (-8), con 65 ricoverati in terapia intensiva (+3).

Scende poi l'incidenza dei nuovi contagi sui test: è del 7,39% (ieri 8,89%) dopo 3.906 tamponi molecolari effettuati (2.447 i tamponi antigenici rapidi). È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della salute.

Sono 28.945 le vaccinazioni somministrate oggi (dato aggiornato alle 16), pari al 61% delle 47.120 dosi consegnate. Tra i dieci decessi, tre risalgono ancora al 2020, gli altri sette sono avvenuti tra il 10 e il 13 gennaio. Riguardano persone tra i 61 e i 91 anni.

Quanto alla distribuzione dei nuovi contagi sul territori, 101 sono nell'Asl3 genovese, 21 nell'Asl4 del Tigullio, 67 sono nell'Asl2 savonese, 59 in Asl1 dell'imperiese e infine 41 nella Asl5 della Spezia.