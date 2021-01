Genova, 6 gennaio 2020 - Sono 365 i nuovi positivi al covid in Liguria su 4586 tamponi molecolari (1892 quelli antigenici). Il rapporto tra tamponi molecolari e positivi è del 7,95%, ieri era dell' 8,8%. I positivi sono complessivamente 6162, 5 in meno rispetto a ieri. I nuovi contagi sono 42 nell'Imperiese, 89 nel Savonese, 36 nello Spezzino, 58 nel Tigullio e 140 nella Asl3 di Genova.

Sono in calo gli ospedalizzati: sono 768, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I malati in terapia intensiva sono 65, ieri erano 73. I guariti sono 352, per un totale da inizion pandemia di 53169. I decessi sono 18, ma solo 8 nelle ultime 24 ore. Gli altri sono avvenuti nei giorni precedenti e registrati solo oggi. Complessivamente il numero dei morti sale a 2947. In isolamento domiciliare ci sono 4656 persone, 135 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 3992, 447 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.