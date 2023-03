Covid Liguria, terapie intensive vuote: nessun paziente positivo ricoverato in rianimazione

La situazione Covid in Liguria

La Spezia, 6 marzo 2023 – L’ottima notizia arriva dal bollettino Covid per la Liguria: dal 3 marzo non ci sono più pazienti positivi ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali liguri.

L’ultimo bollettino riporta ricoveri ancora in discesa: in tutto sono 90 i pazienti positivi ricoverati in Liguria, anche se la maggior parte è in realtà in ospedale per ragioni non direttamente collegate al virus.

I nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 31 (4 Imperia, 1 Savona, 23 Genova, 3 La Spezia). Le guarigioni sono 58, nessun decesso.