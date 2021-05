La Spezia, 30 maggio 2021 - I positivi al Covid in Liguria scendono di 60 unità: nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 41 nuovi casi a fronte di 87 guarigioni e quattro decessi. Attualmente ci sono 2.728 positivi nella regione. Sul fronte dei ricoveri invece ci sono due pazienti in più in ospedale (152 in totale) e due in meno in terapia intensiva (31 in totale).

Il dettaglio 41 nuovi casi per residenza:

Imperia: 8

Savona: 5

Genova: 24 (di cui 22 di Asl3, 2 di Asl4)

La Spezia: 4

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Il grafico CovidStat/Infn:

Gli attualmente positivi per residenza

Imperia = 272

Savona = 378

Genova = 1.529

La Spezia = 383

Fuori regione = 65

Altro o in fase di verifica = 101