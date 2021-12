La Spezia, 24 dicembre 2021 - In Liguria sono 1.459 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore. Continua così la fiammata di contagi di questa nuova ondata. Il virus dilaga, anche se chi è vaccinato sembra tutto sommato resistere bene mentre per chi non è vaccinato la situazione è molto, molto seria Basti pensare che il 70% dei ricoverati non è vaccinato e che gli altri ricoverati pur vaccinati hanno comorbidità.

Tanti i test eseguiti, oltre 23mila: 8.892 tamponi molecolari ai quali si aggiungono 14.873 tamponi antigenici rapidi.

Le persone attualmente positive in Liguria sono così 12.359, cioè 728 in più rispetto a ieri.

I ricoveri

Salgono di dieci unità i ricoveri. In terapia intensiva ci sono 5 pazienti in più per un totale di 37; di questi il 70% (26) sono non vaccinati, 11 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

I decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi: un uomo di 77 anni morto il 18 dicembre a Sanremo, un uomo di 78 anni morto il 22 dicembre a Villa Scassi e una donna di 82 anni morta giovedì a Sanremo.

La mappa dei nuovi casi

I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio regionale: Imperia (Asl 1) 332, Savona (Asl 2) 320, Genova 585 (di cui Asl 3: 471 - Asl 4: 114), La Spezia (Asl 5): 204. Non riconducibili alla residenza in Liguria: 18.

I vaccini

Vaccini somministrati: 2.759.802

Prima e seconda dose: 1.125.257

In attesa di ricevere seconda dose: 94.470

Terza dose: 414.818

Copertura con almeno una dose: 1.219.727

