Covid Liguria, il bollettino del 14 maggio: ricoveri e positivi in discesa

La Spezia, 14 maggio 2022 - Ci sono delle buone notizie nel bollettino del Covid della Liguria del 14 maggio: prima di tutto ci sono i ricoveri in discesa, ma anche un forte calo degli attualmente positivi e nessun decesso recente. Ecco i dati.

I nuovi casi positivi individuati nelle ultime 24 ore sono 847, così divisi a livello provinciale: a Imperia 132 (1.663 in totale), a Savona 91 (1.760), a Genova 478 di cui 93 nel Tigullio (6.866), a La Spezia 146 (2.070), se si sommano i residenti fuori regione e i casi in fase di verifica gli attualmente positivi in Liguria sono 13.023.

Gli attualmente positivi scendono di 315, saldo che deriva da 1.160 guarigioni e due decessi rispetto a 847 nuovi ingressi.

I ricoveri in totale scendono di sei: sono 231 in tutto, compresi i 12 pazienti in terapia intensiva (uno in meno). Questi ultimi si trovano al San Martino (6), 3 in Asl 1, uno ciascuno a Sarzana, Lavagna e Galliera.

Non ci sono nuovi decessi recenti, ma la lista delle morti Covid in Liguria si allunga di due unità risalenti alle scorse settimane e non ancora contate: si tratta di due uomini morti al San Bartolomeo di Sarzana, un 89enne e un 95enne spirati rispettivsamente il 4 febbraio e il 30 marzo.

Ieri sono stati effettuati 1.783 tamponi molecolari e 4.903 test rapidi.

Scende anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: sono 459 in meno.

