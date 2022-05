Covid Liguria, bollettino del 20 maggio: tanti guariti, calano i positivi

La Spezia, 20 maggio 2022 - Sostanziale stabilità dei ricoveri per Covid negli ospedali della Liguria: un ospedalizzato in più, 202 in tutto dei quali 8 in terapia intensiva (5 al San Martino, due alla Spezia e uno al Galliera).

RIVEDI I DATI DEL 19 MAGGIO

I nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore sono 592 a fronte di 1.360 tamponi molecolari e 4.519 test rapidi. I nuovi casi sono stati individuati sedcodo questa mappa: 98 a Imperia, 76 a Savona, 310 a Genova (di cui 48 nel Tigullio) e 106 a La Spezia.

Calano gli attualmente positivi (-345) grazie al numero di guariti che arriva a 936.

C'è un decesso segnalato da Alisa: un 83enne deceduto mercoledì all'ospedale di Pietra Ligure.

I grafici CovidStat/Infn:

Ricoveri

Attualmente positivi