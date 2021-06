Genova, 25 giugno 2021 – Sono soltanto 6 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.960 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.112 tamponi antigenici rapidi. Nel dettaglio 2 a Imperia, nessuno a Savona e Chiavari, 2 a Genova, 1 alla Spezia e 1 non riconducibile alla residenza in Liguria.

E la regione si conferma dunque in zona bianca, con le disposizioni che ricordiamo, in base all'Ordinanza ministeriale del 4 giugno 2021: consente gli spostamenti senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; sono consentiti verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; sono consentiti verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una "certificazione verde Covid-19" (articolo 9 del decreto legge 52/2021), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. E a chi si trova in zona bianca è consentito fare visita a parenti o amici senza limiti di orario.