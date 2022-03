Covid Liguria, lieve calo dei positivi e dei ricoveri

Articolo : Covid, bambina di 4 anni in pericolo di vita: portata in aereo dalla Sardegna al Meyer

La Spezia, 8 marzo 2022 - In Liguria sono stati registrati nelle ultime 24 ore 1.510 nuovi casi di Coronavirus ed altri 5 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.209 tamponi, di cui 3.499 molecolari e 10.710 test rapidi antigenici. Al momento in tutto il territorio ligure sono 261 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 8 meno di ieri, di cui 16 in terapia intensiva. Sono 12.754, invece, le persone attualmente positive, 55 meno di ieri, e 2.124 quelle sottoposte a sorveglianza attiva. Cinque i decessi.

I nuovi casi per provincia: Imperia 138, Savona 240, Genova 919, La Spezia 210.

I grafici CovidStat/Infn: