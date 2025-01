Covid Liguria 6 ottobre, 67 nuovi positivi. Toti: "La Liguria è sempre più immunizzata"

La Spezia, 6 ottobre 2021 - Sono 67 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.103 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.001 tamponi antigenici rapidi. Nel dettaglio a Imperia (Asl 1) sono 18, a Savona (Asl 2) 4, a Genova 21 (Asl 3 19 e Asl 4 2) e alla Spezia (Asl 5) 18, mentre non riconducibili alla residenza in Liguria sono 6.

“La Liguria è sempre più immunizzata, con l’82,43% dei cittadini che ha ricevuto almeno una dose. Un bel balzo in avanti è stato fatto anche in una fascia d’età che nei mesi scorsi aveva nutrito dubbi sulla vaccinazione: i liguri tra i 50 e i 59 anni hanno infatti raggiunto l’82,81% con almeno una dose nella popolazione over 12. Con orgoglio però dico che sono ancora i giovani a trainare la nostra campagna di vaccinazione: i ragazzi tra i 20 e i 29 anni hanno raggiunto la percentuale del 83,36%, mentre ci avviciniamo al 70% di immunizzati nella fascia dei più giovani, quelli tra i 12 e i 19 anni”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale.

“Complimenti ai 65 residenti di Fascia, Comune del Parco Naturale Regionale dell'Antola, che ha raggiunto l’immunità totale: tutti i suoi abitanti hanno almeno una dose di vaccino – ha aggiunto il presidente Toti –. È il primo Comune della nostra regione ad aver raggiunto il 100% dei vaccinati; un Comune certamente non particolarmente grande ma che è riuscito a cogliere appieno l’importanza della vaccinazione e spero che tutti gli altri seguano il suo buon esempio. Se i vaccini salgono, i dati dei positivi al Covid-19 in Liguria scendono ancora. L’incidenza media settimanale è infatti di 30 casi su 100 mila abitanti (24 a Savona, 49 a Spezia, 39 a Imperia, 20 a Genova) mentre oggi gli ospedalizzati sono diminuiti di altre 5 unità, attestandosi a 56”.

Intanto sul suo profilo Facebook, circa alle 18, Toti ha fatto questo invito ai cittadini: “Medici e infermieri sono gli stessi che hanno lavorato in prima linea durante tutta la pandemia, gli stessi che hanno salvato tante vite. Non credere alle fake news, anche adesso fidati di loro: vaccinati! Grazie a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino e grazie a tutto il nostro personale sanitario, testimonial della campagna di Regione per ricordare ai cittadini l’importanza del vaccino.