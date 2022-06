Covid Liguria, il bollettino del 4 giugno: ricoveri stabili, scendono ancora i positivi

La Spezia, 4 giugno 2022 - Sono 577 i nuovi casi di positività al Covid individuati in Liguria neglle ultime 24 ore a fronte di 1.156 tamponi molecolari e 4.166 test rapidi. Scendono in totale i positivi noti in Liguria (-177) grazie a un alto numero di guarigioni: 748. aumentano invece gli isolamenti domiciliari: sono 100 in più e 4.889 in totale.

Imperia 80

Savona 89

Genova 336 (di cui 50 nel Tigullio)

La Spezia 71

Non residenti in Liguria 1

Sono stabili i ricoveri con 138 pazienti negli ospedali liguri, di cui 7 in terapia intensiva.

Oggi non risultano decessi.

Fonte CovidStat/Infn

Attualmente positivi

I ricoveri