La Spezia, 28 gennaio 2022 - Sono 4.668 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 29.631 tamponi tra molecolari (5.167) e antigenici rapidi (24.464) registrati nelle ultime 24 ore. Undici i decessi segnalati, relativi alle giornate di mercoledì e giovedì.

La buona notizia è che scendono decisamente gli attualmente positivi: sono 61.183, 1.599 meno di ieri grazie a tante guarigioni (6.256).

I casi per provincia

Imperia (Asl 1): 682

Savona (Asl 2): 809

Genova: 2.554 (di cui Asl 3: 2.061 - Asl 4: 493)

La Spezia (Asl 5): 592

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 31

I ricoveri

Sostanzialemnte stabili i ricoveri: sono 758, uno in più di ieri. Sono 40 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 26 dei quali non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Omicron, in Liguria 5mila contagi alla settimana fra gli under 14

In Liguria "Omicron ha generato il 6% dei positivi nella fascia scolastica, con circa 5 mila positivi alla settimana tra elementari e medie. Per dare un termine di paragone, un picco influenzale porta ad un'incidenza di 3-4 volte inferiore rispetto al Covid". Lo ha detto il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi a margine dell'incontro tra la Regione e i sindacati della scuola. "Questa settimana sono stati emessi 1386 provvedimenti di quarantena - ha aggiunto Ansaldi - e mediamente sono stati rilasciati nell'arco delle successive 48 ore al fermo didattico, mentre per la scuola primaria i tempi di attesa sono di 24 ore dal tempo 0. Sicuramente ci sono stati casi singoli che hanno creato problematiche alle scuole e alle famiglie. Lo sforzo che ha dato il sistema sanitario è stato importante, ma in ogni caso siamo aperti a veicolare ulteriori sforzi del Dipartimento di Prevenzione per accelerare l'attività di emissione dei provvedimenti".

