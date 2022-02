Covid Liguria 27 febbraio, positivi ancora in calo

La Spezia, 27 febbraio 2022 - Sono 774 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 7.263 tamponi effettuati di cui 2316 molecolari e 4947 antigenici rapidi. A Imperia ci sono 68 casi, a Savona 107, a Genova 353, nel Tigullio 119, alla Spezia 124.

I ricoveri

Negli ospedali ci sono 370 ricoverati per covid, uno in meno di ieri, di cui 19 in terapia intensiva. Di questi 7 non sono vaccinati.

I morti

Si registrano tre morti, di 83, 89 e 92 anni.

I vaccini

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1446 vaccini.