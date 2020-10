La Spezia, 25 ottobre 2020 - In Liguria sono 657 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i positivi sono saliti a 23.051, attualmente sono 648.

I ricoveri fanno segnare un aumento di 58 unità in un giorno, 737 in totale, dei quali 41 in terapia intensiva (3 in più nell'ultimo giorno). Solo 4 i guariti nelle ultime 24 ore. Purtroppo vanno registrati anche cinque decessi; 4.195 i tamponi eseguiti.

In isolamento domiciliare si trovano 5.299 persone, 218 in più di ieri.

I nuovi casi si concentrano soprattutto a Genova e Savona, alla Spezia e provincia i nuovi casi sono 83: ecco il dettaglio.

Asl1: 56 (26 contatti caso confermato, 28 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Asl2: 119 (45 contatto caso confermato, 37 attività screening, 37 settore sociosanitario)

Asl3: 387 (168 contatto caso confermato, 192 attività screening, 27 settore sociosanitario)

Asl4: 12 (7 contatto caso confermato, 5 attività screening)

Asl5: 83 (42 contatto caso confermato, 41 attività screening)

Attualmente positivi per residenza = 11.397

IM = 781 (+53)

SV = 1.061 (+122)

GE = 7.464 (+369)

SP = 1.219 (+78)

Fuori regione = 256 (+7)

Altro o in fase di verifica = 616 (+27)