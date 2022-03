Covid Liguria 25 marzo. Morto un anziano a Sarzana, 1.514 i nuovi positivi in 24 ore

Genova, 25 marzo 2022 - Il bollettino di Regione Liguria su dati flusso Alisa-Ministero segnala purtroppo un decesso avvenuto ieri: si tratta di un uomo di 88 anni morto all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.514, a fronte di 11.056 tamponi effettuati, di cui 2.884 molecolari e 8.172 test rapidi antigenici. A Genova ci sono 697 nuovi casi, 129 nel Tigullio, 290 alla Spezia, 249 a Savona, 147 a Imperia e; due non riconducibili alla residenza in Liguria.

Il totale dei casi positivi esclusi i guariti e i deceduti è di 17.815, 113 in più di ieri. Calano comunque i ricoverati (4 meno di ieri) e ad oggi sono 247, mentre sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, dove i pazienti sono 8 di cui 2 non vaccinati. In isolamento domiciliare a oggi ci sono 17.337, 112 in più di ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono ancora 1.541 persone. Per quanto riguarda la campagna vaccinale le dosi somministrate nelle ultime ore sono state 1.454 (mRna) e 61 (proteico). Le dosi booster somministrate sono 962.401, 1.170 più di ieri.