Covid Liguria, 1.177 nuovi casi e 8 decessi. Ricoveri in calo

La situazione Covid in Liguria

Genova, 23 febbraio 2022 - Sono 1.177 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Liguria. I casi sono emersi a fronte di 3.752 tamponi molecolari e 8.195 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 446 pazienti Covid, 36 in meno di ieri. Di questi, 23 sono in terapia intensiva: 12 di loro non sono vaccinati. Il report registra 8 nuovi decessi: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono a 5.076.

Vediamo il dettaglio dei nuovi positivi:

IMPERIA (Asl 1): 141

SAVONA (Asl 2): 185

GENOVA: 661, di cui:

· Asl 3: 511

· Asl 4: 150

LA SPEZIA (Asl 5): 184

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6

