Covid Liguria 17 aprile: i nuovi casi sono 1220. Aumentano i ricoveri

La Spezia, 17 aprile 2022 - Continuano a calare i positivi al covid in Liguria ma aumentano i ricoveri e si registra anche un decesso. Sono 17660, 108 in meno rispetto a ieri. Crescono gli ospedalizzati: sono 308, 8 in più rispetto a ieri, ma diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che passano da 12 a nove. Una donna di 91 anni è morta all'ospedale San Martino di Genova. I morti da inizio pandemia sono 5230.

I nuovi casi sono 1220 a fronte di 7522 tamponi (1724 molecolari e 5798 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è al 16.21%. I nuovi positivi sono 554 nell'area di Genova, 224 nello Spezzino, 190 nel Savonese, 142 nell'Imperiese, 110 nel Tigullio. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1327. In isolamento domiciliare ci sono 16696 persone, 247 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 76 vaccini di cui uno proteico.