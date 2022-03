Covid Liguria, i dati del 10 marzo. Continua a risalire la curva dei positivi

La situazione Covid in Liguria al 10 marzo

La Spezia, 10 marzo 2022 - I nuovi positivi al Covid individuati in Liguria nelle ultime 24 ore sono 1.286, a fronte di 10.718 tamponi effettuati, di cui 3.108 molecolari e 7.610 test rapidi antigenici. Aumentano di una unità i ricoveri (262 in totale), scende di una la terapia intensiva (14 in tutto).

Le guarigioni sono 864 per cui gli attualmente positivi tornano a salire di 418 unità.

I decessi sono quattro, tutti pazienti anziani fra i quali una 82enne morta a Sarzana.

I nuovi positivi per provincia

Imperia 133

Savona 209

Genova 762 (di cui Asl 3: 618 - Asl 4: 144)

La Spezia 179

