Covid Liguria 15 marzo, oltre 2mila casi. Non accadeva da un mese. Ricoveri in calo

Articolo : Covid oggi: salgono i contagi in Italia. Il bollettino del 15 marzo con i dati per regione

Genova, 15 marzo 2022 - Sono 2019 i nuovi positivi in 24 ore registrati il 15 marzo in Liguria. Non accadeva da oltre un mese che i casi andassero sopra i duemila in un giorno. L'ultima volta era accaduto il 10 febbraio. Allora ci furono 2093 casi. Da lì in poi una discesa che ha poi portato la Liguria a ottenere la zona bianca. Adesso, come accade anche nel resto d'Italia, questa ripresa.

Mappa del contagio

Dei nuovi contagiati 1.155 sono in provincia di Genova, 345 nello Spezzino, 317 nel Savonese, 197 nell'Imperiese.

Tamponi

nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.931 tamponi, di cui 3.305 molecolari e 11.626 test rapidi antigenici.

Ricoveri in calo

Al momento in tutto il territorio ligure sono 252 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 18 meno di ieri, di cui 11 in terapia intensiva. Sono 14.526, invece, le persone attualmente positive, 426 più di ieri, e 1.685 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

Morti

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 6 decessi. Il bilancio delle vittime sale a 5.159 da inizio emergenza.