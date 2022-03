Covid Liguria 14 marzo: 517 i nuovi positivi, nessun decesso

La Spezia, 14 marzo 2022 - Sono 517 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 1.241 tamponi molecolari e 2.709 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid. Aumentano gli ospedalizzati, in totale 270 (14 in meno) con 13 pazienti in terapia intensiva di cui 5 non vaccinati e 8 vaccinati. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.163 dosi di vaccino.

Le terze dosi somministrate in tutto sono 948.445. Nelle ultime ventiquattro ore non sono stati registrati decessi. Il bilancio delle vittime resta a 5.153 da inizio emergenza. Dei nuovi contagiati 297 sono in provincia di Genova, 109 nel Savonese, 85 nello Spezzino, 25 nell'Imperiese. Gli attuali positivi sono 14.100 in Liguria (37 in più) con 480 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 13.248 persone (67 in più). In sorveglianza attiva 1.796 soggetti.