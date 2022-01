Genova, 6 gennaio 2022 - Con la regione ormai virtualmente in arancione, la Liguria deve fronteggiare un nuovo record di casi covid e ricoveri. Sono 3066 i positivi in più registrati nella giornata del 6 gennaio. Mentre i ricoveri sono 40 in più, cosa che aggrava ulteriormente la situazione delle strutture sanitarie liguri, che devono sopportare un'altra pressione di richieste di ricovero. i 3066 casi sono un nuovo record assoluto di contagi dall'inizio della pandemia.

La mappa del contagio

Le singole province vedono un ulteriore rialzo dei positivi. Ecco quelli registrati sulle 24 ore: Savona 789 casi, Genova 1539 casi, La Spezia 404 casi, Imperia 334 casi.

Ricoveri

Il problema riguarda anche i ricoveri, che aumentano di 40 in un giorno. Restano stabili le terapie intensive, che attualmente vedono ricoverate 44 persone. Di queste 30 non sono vaccinate. Il numero totale dei ricoveri è di 647. C'è stata una impennata di ricoveri nello Spezzino, 11 in più (57 di cui 3 in intensiva) e negli ospedali genovesi, 21 in più tra San Martino (13), Galliera (5), Villa Scassi (3).

Tasso di positività

Il tasso di positività è del 12,41%. Attualmente i positivi in Liguria sono 24199, 645 più di ieri. I guariti in due giorni sono 2412 (ieri il dato non era stato fornito per un problema tecnico).

Tamponi

I nuovi positivi sono emersi da 10515 tamponi molecolari e 14130 test rapidi (ma questo dato comprende anche quelli del giorno precedente che non erano stati registrati per un guasto informatico).

Nove morti

I morti sono 9, avevano un'età compresa tra 66 e 91 anni. Tre sono morti all'ospedale di Savona, 6 in nosocomi genovesi.