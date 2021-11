Genova, 26 novembre 2021 - «Il 90% dei pazienti in terapia intensiva in Liguria non è vaccinato, ciò dimostra che chi non si vaccina è in realtà fragilissimo, da un pò di giorni i posti letto occupati oscillano tra i 18 e i 20 pazienti in tutta la Regione». Lo rimarca il responsabile del dipartimento interaziendale regionale di emergenza-urgenza Angelo Gratarola durante l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in Liguria. «L'età media dei ricoveri è scesa a 55 anni, ciò dimostra che la fascia più anziana sicuramente è sfuggita avendo raggiunto un'immunità più importante. Cosa che dovrà essere riconfermata adesso attraverso le terze dosi per evitare che chi è ai titoli di coda della protezione immunitaria possa tornare in ospedale».

"Aumento esponenziale"

«L'aumento dei nuovi casi covid in Liguria sta crescendo in modo esponenziale, stiamo viaggiando su un Rt di 1.3 nell'ultima settimana, la scorsa eravamo a 1.4, ciò significa una crescita importante dei casi». Lo spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi durante l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in Liguria. «La crescita dei casi ormai è omogena su tutto il territorio regionale, oggi abbiamo superato l'incidenza di 150 casi ogni 100 mila abitanti nell'ultima settimana», dice Ansaldi.

I bambini i più colpiti

Negli ultimi sette giorni la Liguria è arrivata a 156 casi ogni 100 mila abitanti, con alcune differenze su base provinciale: 207 a Imperia, 152 alla Spezia, 141 a Genova e 140 a Savona. «Il driver dell'infezione in questo momento è rappresentato dai bambini dai 6 ai 12 anni, con un incidenza due volte e mezzo superiore alla altre fasce d'età», rimarca Ansaldi. L'incidenza del virus tra i 6 e i 12 anni è arrivata a 6,44 casi al giorno ogni 10 mila in Liguria.

Posti letto covid, + 78% dal 1 novembre

Dal primo novembre la crescita dei posti letto di media intensità occupati è stata del 78%, delle terapie intensive dell'89%. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva in Liguria è all'8%, sotto la soglia del 10% per rimanere in zona bianca. Il tasso di occupazione dei posti letto di area medica è al 7%, sotto alla soglia del 15% per rimanere in zona bianca.