Genova, 26 novembre 2021 - Salgono in maniera molto veloce i positivi al coronavirus in Liguria. Per la seconda giornata di seguito sono 460 i nuovi casi registrati in tutte e quattro le province. Numeri molto alti e per tornare a queste cifre, ovvero due giorni consecutivi da quattrocento o più positivi, bisogna andare fino ad aprile, ai primi del mese.

La regione fa dunque un balzo indietro di diversi mesi. Aumentano anche i ricoverati, mentre il presidente della Regione Toti annuncia che le vaccinazioni alla settimana raddoppieranno. Si contano intanto due nuovi decessi.

La mappa del contagio

Dei nuovi contagiati 295 sono in provincia di Genova, 75 nell'Imperiese, 50 nello Spezzino, 36 nel Savonese.

I ricoveri

Aumentano gli ospedalizzati, in totale 161 (12 in più) con 19 pazienti in terapia intensiva di cui 16 non vaccinati e 3 vaccinati.

I vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.707 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 141.251.

Gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 5.329 in Liguria (226 in più) con 232 nuovi guariti. In isolamento domiciliare 3.644 persone (151 in più). In sorveglianza attiva 3.301 soggetti.

Vaccini, aumentano le dosi

"In Liguria dalla settimana prossima contiamo di portare l'offerta vaccinale da circa 45 mila vaccini a settimana a circa 80 mila, per garantire a tutte le categorie interessate la possibilità di usufruire della terza dose prima delle vacanze di Natale". Lo ha annunciato il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante una conferenza stampa sulla situazione Covid in Liguria. "Ho chiesto a tutti i principali hub vaccinali della Liguria - ha aggiunto il governatore - che venga predisposta una linea a presentazione, ovvero senza prenotazione. Se si hanno i requisiti per ottenere la terza dose - ha concluso Toti - ci si può mettere in coda e aspettare il proprio turno".