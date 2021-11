La Spezia, 11 novembre 2021 - Si registrano altri due decessi a causa del Covid in Liguria, una donna di 89 anni morta il 9 novembre in Asl4 e un uomo di 85 anni deceduto al San Martino di Genova il 10 novembre. Il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione segnala poi 358 nuovi positivi. A causa di problemi tecnico informatici nella trasmissione dati all'agenzia regionale Alisa, l'aggiornamento include anche 117 casi positivi (103 nella Asl 2 di Savona), che risalgono al periodo tra il 19 ottobre e l'8 novembre.

I nuovi positivi delle ultime 24 ore sono dunque 241. Già ieri il dato dei nuovi positivi (431) includeva delle positività di giorni precedenti (159, di cui 154 nella Asl5 di Imperia), come pure l'altro ieri il dato (202) includeva un riallineamento di positivi dei giorni precedenti (85, di cui 71 nell'Asl2 savonese).

Alisa ha chiarito che è in corso una verifica a livello regionale sui problemi di natura informatica che hanno portato alla rettifica dei dati. Alla fine a livello territoriale risultano 129 i nuovi contagi a Savona (Asl2), 33 a Imperia (Asl1), 78 alla Spezia, 91 a Genova e 26 nel Tigullio. Un nuovo positivi non è residente in Liguria.

In calo i ricoverati: oggi sono 111 (-1), con 9 malati in terapia intensiva (-1). Il totale dei casi positivi in regione balza di 229 unità a 3.177. Sono 105 in più le persone in isolamento domiciliare (1.608). Son 2.498 i soggetti in sorveglianza attiva (94 in più). Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati 6.117 i Pfizer o Moderna, e salgono così a 945.169 le seconde dosi somministrate in regione e a 66.090 aggiuntive (addizionali o booster). Ancora una volta non risulta alcuna nuova vaccinazione con AstraZeneca o J&J.

Toti: "In terapia intensiva 8 su 9 sono non vaccinati"

"In Liguria i ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 9, di questi 8 non sono vaccinati, mentre solo uno risulta vaccinato con ciclo completo ma si tratta di un paziente con patologie pregresse". Lo ha evidenziato in una nota il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commentando l'andamento degli ospedalizzati in Liguria. "Questo dato ci conferma che i vaccini stanno frenando le ospedalizzazioni - ha aggiunto il presidente Toti - anche in una fase della pandemia in cui i contagi risultano in aumento. Basta paragonare il numero dei pazienti ricoverati quest'anno rispetto al 2020 per capire che l'unica strada per sconfiggere definitivamente la pandemia è quella della vaccinazione. Ed è per questo che rinnovo il mio appello a chi può già effettuare la dose booster, ricordando che dal primo dicembre partiranno le somministrazioni anche per la fascia tra i 40 e i 59 anni".

La nota ricorda che il 30 settembre 2020 i ricoverati erano 165, di cui 22 in terapia intensiva; lo stesso giorno del 2021 erano 57, di cui 6 in terapia intensiva. Il 15 ottobre 2020 i ricoverati erano 342, di cui 26 in terapia intensiva; lo stesso giorno del 2021 erano 62, di cui 6 in terapia intensiva: "Stiamo parlando di una fase della pandemia - ha aggiunto il presidente Toti - in cui il virus non circolava in maniera diffusa. Il grande beneficio di chi ha ricevuto il vaccino viene invece dimostrato in fasi come queste in cui i numeri dei contagi sono in costante aumento. Il 2 novembre 2020 i ricoverati erano 1190, di cui 57 in terapia intensiva (con 848 ricoverati in più di cui 31 in più in terapia intensiva in poco più di 2 settimane); il 2 novembre del 2021 i ricoverati erano 89 di cui 11 in terapia intensiva, palesando un crollo vertiginoso degli ospedalizzati tra questo e lo scorso anno. Il 9 novembre del 2020 i ricoverati erano 1479, di cui 92 in terapia intensiva; lo stesso giorno del 2021 i ricoverati sono 111, di cui 9 in terapia intensiva (circa il 10% rispetto all'anno precedente). È scontato dire quanto sia importante vaccinarsi".