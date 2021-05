La Spezia, 20 maggio 2021 - Sono 111 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Lieve calo nel totale dei positivi (-16) in regione in virtù di 124 guariti e tre decessi.

I ricoveri scendono di 12 unità e sono 266 in totale, di cui 43 in terapia intensiva (-4). In isolamento domiciliare 326 persone in meno.

Il dettaglio dei 111 nuovi casi per residenza:

Imperia: 25

Savona: 22

Genova: 44 (di cui 41 di Asl3, 3 di Asl4)

La Spezia: 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sono stati eseguiti 3.655 tamponi e 2.800 tamponi antigenici rapidi.

Gli attualmente positivi per residenza

Imperia = 398

Savona = 490

Genova = 1.802

La Spezia = 528

Fuori regione = 67

Altro o in fase di verifica = 126