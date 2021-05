La Spezia, 19 maggio 2021 - Sono 85 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio emergenza sono così 101.998. Scendono gli attualmente positivi di 102 unità, in virtù di 185 guariti e due decessi.

Continua il calo dei ricoverati: in ospedale adesso ci sono 278 persone, 23 in meno rispetto a ieri, di cui 47 in terapia intensiva (due in meno).

Il dettaglio degli 85 nuovi casi per residenza

Imperia: 16

Savona: 13

Genova: 36 (di cui 32 di Asl3, 4 di Asl4)

La Spezia: 19

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Sono stati eseguiti 3.694 tamponi e 2.614 tamponi antigenici rapidi.

Gli attualmente positivi per residenza

Imperia = 396

Savona = 500

Genova = 1.821

La Spezia = 519

Fuori regione = 69

Altro o in fase di verifica = 122

Vaccini Covid

Consegnati = 837.920

Somministrati = 819.869 (98% dei consegnati)

Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 289.316