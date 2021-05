La Spezia, 7 maggio 2021 - In Liguria sono 133 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. I casi totali da inizio emergenza salgono così a100.661.

In discesa gli attualmente positivi (-106 rispetto a ieri). In ospedale ci sono 469 pazienti, 27 in meno di ieri, di cui 54 in terapia intensiva, tre in meno di ieri.

Calano anche i liguri in isolamento domiciliare (-237): ora sono 3.812.

Il dettaglio dei 133 nuovi casi per residenza:

Imperia: 24

Savona: 22

Genova: 63 (di cui 59 di Asl3, 4 di Asl4)

La Spezia: 24

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Nelle ultime 24 ore sono state certificate 230 guarigioni. Nove i decessi. Sono stati eseguiti 3.407 tamponi e 2.706 tamponi antigenici rapidi.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia = 637

Savona = 817

Genova = 2.649

La Spezia = 614

Fuori regione = 91

Altro o in fase di verifica = 176

Vaccini Covid:

Consegnati = 763.700

Somministrati = 692.662 (91% dei consegnati)